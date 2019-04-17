Lokman Hekim Fethiye Belediyespor rakip tanımıyor

Türkiye Basketbol İkinci Ligi'nde play-off çeyrek finalinde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Haliliye Belediyespor'u 80-71 yendi

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Haliliye karşılaşmasını Fethiye Belediye Başkan Vekili Oğuz Bolelli, Fethiye Belediyespor Başkanı Hakan Tufan, Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferizcan, FTSO Başkanı Osman Çıralı, Fethiye Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı İsmail Başoğlu, Fethiyespor yeni Teknik Direktörü Mustafa Ceviz'in yanı sıra çok sayıda basketbol sever de izledi.

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor basketbol takımı karşılaşmaya Sezgin Eriş, Murat Erensoy, Erman Demirer, Sercan Ergin, Fatih Eravcı 5'i ile başlarken, Konuk Haliliye Belediye Tremayne Ceyhan Tippins, Emre Özkan, Yiğit Emre Mirza, Yusuf Poturoğlu ve Güray Dalaman 5'i ile başladı. Ev sahibi Lokman Hekim Belediyespor ilk periyodu 21-10 önde kapatırken, 2. çeyreği rakibinin ortaya koyduğu mücadeleye rağmen daha tempolu bir oyunla 43-33 önde kapattı. 3. çeyrekte her iki takım başa baş bir mücadele ortaya koymasına rağmen Fethiye ekibi, karşılaşmayı 58-57 önde kapattı. Lokman Hekim Fethiye Belediyespor karşılaşmanın son bölümünde de üstün bir oyunla maçı 80-71 kazanmasını bildi. Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'da Ahmet Ali Erdoğan 14, Genco Ozan Dilik 12, Sezgin Eriş de 11 sayı ile en skorer oyuncu olarak göze çarparken, Konuk ekipte Emre Özkan 12, Tremayne Ceyhan Tippins de 10 sayı ile dikkat çekti.

Karşılaşma sonrası Belediye Başkan Vekili Oğuz Bolelli, Fethiye Belediyespor Başkanı Hakan Tufan, soyunma odasına giderek basketbolcuları ve teknik kadroyu kutladı.

Fethiye Belediyespor Başkanı Hakan Tufan, ''Salı günü deplasmanda da bu rakibimizi yenerek, hedefimize daha iyi yaklaşacağız. Şanlıurfa Haliliye Belediyesi deplasmanında yine kazanacağımıza inanıyorum'' dedi.

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Baş Antrenörü Engin Gençoğlu ise ''Her hafta adım adım hedefe doğru gidiyoruz. Oyuncularımızın çok çalışması ve kazanma ruhu bizi başarıya ulaştıracaktır. Şimdi çeyrek turu deplasmanda da kazanarak geçmek istiyoruz'' diye konuştu.