Lösemi hastası genç Yiğit Can Keser, hayatını kaybetti

Muğla'da 3 yıldır lösemi hastalığı ile mücadele eden üniversite öğrencisi genç Yiğit hayatını kaybetti.

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde yaşayan üniversite öğrencisi Yiğit Can Keser 3 yıl önce lösemi hastalığına yakalandı. Üç yıllık mücadelenin ardından genç Yiğit'e bir hafta önce üçüncü kez ilik nakli yapıldı fakat gencin vücudu nakli kabul etmedi. 23 yaşındaki genç İzmir'de tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti.

Yiğit'in cenazesi Menteşe İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Çarşı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Yeşilyurt mezarlığına defnedildi.