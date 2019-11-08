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Lösemiye işaret dili ile dikkat çektiler

Muğla Menteşe Halk Eğitim Merkezi’nde işaret dili eğitimi alan öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte lösemi hastalığınadikkat çekmek amacıyla maske takıp farkındalık oluşturdu.

Muğla Menteşe Halk Eğitim Merkezi'nde işaret dili eğitimi alan öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte lösemi hastalığına


dikkat çekmek amacıyla maske takıp farkındalık oluşturdu.


Muğla Menteşe Halk Eğitim Merkezi'nde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle 'Lösemi değil, iyilik bulaşır' sloganı ile farkındalık etkinliği düzenlendi.


'Maskeni Tak Farkındalık Yarat' kampanyasına da destek verilen etkinlikte öğrenciler, işaret dili öğretmenleri Perran Ayaz ile birlikte lösemi hastalığına işaret dili ile dikkat çekti.


Menteşe Halk Eğitim Merkezi İşaret Dili Öğretmeni Perran Ayaz, "25 kişilik işaret dili sınıfımızda Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle 'Maskeni Tak Farkındalık Yarat' kampanyasına destek olmak istedik. Öğrencilerimle bu oluşuma destek amaçlı 'Lösemi değil, iyilik bulaşır' sloganını işaret dili ile hayata geçirdik" dedi.

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