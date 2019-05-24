Lösev'in Türkiye şampiyonu Avrupa'da yarışacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcularından 11 yaşındaki Serkan Avşar, 2 sene önce Lösemi'ye yakalandı. Katıldığı turnuvada Türkiye

şampiyonu olan minik Serkan, Avrupa Lösev Masa Tenisi Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Serkan Avşar ilk olarak Ege Şampiyonu, ardından Türkiye Şampiyonu oldu. Rahatsızlığı sonrası öğrenim hayatı yarıda kalan Serkan Avşar, yakalandığı Lösemi'den sporla kurtulmaya çalışıyor. 1,5 yıldır tedavi gören Avşar'ın sağlık durumunun iyiye gittiği, son olarak öğrenimine Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulunda devam ettiği öğrenildi.