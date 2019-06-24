İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lübnanlı matematik dahisi çocuklar Marmaris'te

Lübnanlı, ‘matematik dahisi’ olarak tanımlanan çocuk öğrenciler, kendileri için düzenlenen eğitim seminerine katılmak için Marmaris’e geldi.

Lübnanlı, ‘matematik dahisi' olarak tanımlanan çocuk öğrenciler, kendileri için düzenlenen eğitim seminerine katılmak için Marmaris'e geldi.


Lübnanlı, ‘matematik dahisi' olarak tanımlanan çocuk öğrenciler, kendileri için düzenlenen eğitim seminerine katılmak için Marmaris'e geldi. Bir seyahat acentesinin organizasyonuyla 5 gün sürecek seminer için ilçede bulunan Lübnanlı öğrenci grubundaki 7 çocuk, eğitmenleri ile birlikte Marmaris Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette eğitmenler, öğrencilerin başarısı hakkında Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a bilgi verdi. Dahi çocuklar matematik alanındaki becerilerini uygulamalı olarak gösterdi. Başkan Oktay, misafir çocuklara çeşitli hediyeler de verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.