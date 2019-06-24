Lübnanlı matematik dahisi çocuklar Marmaris'te

Lübnanlı, ‘matematik dahisi' olarak tanımlanan çocuk öğrenciler, kendileri için düzenlenen eğitim seminerine katılmak için Marmaris'e geldi.

Lübnanlı, ‘matematik dahisi' olarak tanımlanan çocuk öğrenciler, kendileri için düzenlenen eğitim seminerine katılmak için Marmaris'e geldi. Bir seyahat acentesinin organizasyonuyla 5 gün sürecek seminer için ilçede bulunan Lübnanlı öğrenci grubundaki 7 çocuk, eğitmenleri ile birlikte Marmaris Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette eğitmenler, öğrencilerin başarısı hakkında Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a bilgi verdi. Dahi çocuklar matematik alanındaki becerilerini uygulamalı olarak gösterdi. Başkan Oktay, misafir çocuklara çeşitli hediyeler de verdi.