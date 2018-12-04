Lufthansa 2019 yazında Bodrum'a uçuyor

LH1320 ve LH1321 uçuş numaralı Bodrum-Frankfurt uçuşları, Airbus A319 uçakları ile haftada bir kez Pazar günleri düzenlenecek.

Lufthansa Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer; "Türkiye'nin en büyük turizm destinasyonlarından biri olarak, Bodrum Uluslararası Havaalanı, 2018 yılında önceki yıla göre yolcu sayısını yaklaşık olarak ikiye katladı. Avrupa yolcularını Ege'nin tatil cennetine uçurarak bu büyümeyi desteklemek adına önemli bir oyuncu olarak geri dönmekten gurur duyuyoruz” dedi.

Bodrum-Frankfurt uçuşları için rezervasyon yapmak isteyenlerin seyahat acenteleri aracılığıyla veya www.lufthansa.com web sitesi üzerinden ya da 0 212 354 88 88 numaralı Lufthansa çağrı merkezini arayarak rezervasyonlarını yapabilecekleri belirtildi.