İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lüks otomobil cayır cayır yandı

Milas’ta seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.

Milas'ta seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangın, otomobili kullanılamaz hale getirdi.


Milas'tan Yatağan istikametine doğru seyreden Muhammed Ü. kontrolündeki 41 ADC 962 plakalı otomobilde Boğayokuşu mevkiinde yangın çıktı. Aracın motor bölümünde başlayan ve kısa sürede büyüyen yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri müdahalede bulundu.


Ekiplerin yaptığı çalışma ile yangın söndürülürken, alevlere teslim olan lüks otomobil kullanılamaz hale getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.