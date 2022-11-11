Lüks otomobille uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde narkotik polisince gerçekleştirilen operasyonda bin 658 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda şoförlük yaptığı öğrenilen 51 yaşındaki K.G isimli şahsın lüks bir araçla uyuşturucu madde dağıtımı yaptığı tespit edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan takip sonucumda araç, Yalıkavak Mahallesi'nde durduruldu. Araçta satışa hazır vaziyette esrar maddeleri ele geçirildi. Şahsın tespit edilen ikametinde yapılan arama sırasında 34 yaşındaki E.K isimli şahsın ikamet etrafında olduğu görüldü. Gözaltına alınan şahsın, emlakçılık yaptığı ve uyuşturucu ticareti ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

Operasyonda araçta yapılan aramada; her biri 2 gram toplamda 80 paket halinde 160 gram esrar, K.G.'nin evinde yapılan aramada yaklaşık bin 500 gram esrar ele ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

K.G ve E.K isimli şahıslar, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı.