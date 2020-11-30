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Lüks teknede yangın

MUĞLA(İHA) – Muğla’nın Marmaris ilçesinde marinada bağlı lüks bir teknede çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

MUĞLA(İHA) – Muğla'nın Marmaris ilçesinde marinada bağlı lüks bir teknede çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.


Tekneden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Olay yerine itfaiye, polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Lüks teknedeki yangın sonrası çevresindeki diğer tekneler tedbir amacıyla uzaklaştırıldı. Muğla Baüyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile diğer teknelere sıçramadan söndürüldü.


Maddi zararla atlatılan tekne yangınında yaralı ya da can kaybı olmazken, teknede büyük oranda maddi hasar oluştu.

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