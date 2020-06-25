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Lüks villayı kenevir tarlasına çevirmiş

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından sürdürülen istihbari çalışmalarda, lüks bir villada uyuşturucu ele geçirildi.


Fethiye Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat sonrası belirlenen lüks villaya narkotik ekiplerince bu sabah operasyon gerçekleştirildi. Lüks villa ve bahçesinde 861 kök Hint keneviri, 8 parça halinde 167,56 gram skunk, 3 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 şarjör ve 327 adet mermi ile 2 kelepçe ele geçirildi.


Villada bulunan S.A. isimli şahıs savcılığın talimatı ile gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

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