Lüks yatla kaçmaya çalışırken yakalandılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinden lüks motor yatla Yunanistan'ın İstanköy adasına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 17 mülteci, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Gümbet sahilinden lüks motor yat ile denize açılan 17 mülteci, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy adasına kaçak yollarla gitmek isteyen 11 Yemen uyruklu, 5'i Filistinli, 1'i Iraklı olduğu öğrenilen kaçaklar önce sahil güvenlik ekiplerinden kaçmaya çalıştı. Yapılan manevralar sayesinde Gümbet açıklarında durdurulan motor yatta G.G. isimli organizatör de yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan mülteciler Bodrum limanına getirilerek Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edildi. Kimlik tespiti yapılan mülteciler sınır dışı edilmek üzere Muğla Göç İdaresine gönderildi.

Öte yandan, motor yatı kullanan G.G. isimli şahıs ise insan kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.