Lüks yemek organizasyonlarının adresi Rixos Premium Bodrum oldu

Türkiye'nin turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde misafirlerine unutulmaz bir tatil deneyimi sunan Rixos Premium Bodrum Otel, lüks yemek organizasyonlarının da yeni adresi oldu.

Rixos Premium Bodrum otelinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen özel bir yemek organizasyonu büyük ilgi gördü. Misafirler, otelin zarif ve şık atmosferinde unutulmaz bir yemek deneyimi yaşadı. Yurtdışından gelen canlı müzik grupları, Cleopatra plajında yer alan Club House'da sahne aldı. Mekanın muhteşem atmosferi ve canlı müziğin ritmi, misafirleri dansa ve eğlenceye davet ederken, Rusya'dan gelen davetliler, sevdikleriyle beraber keyifli bir akşam geçirirken, eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Otelin Genel Müdürü Murat Gökmen, “Bodrum'da gerçekleştirilen nitelikli organizasyonların Bodrum'un kalitesini gösterdiğini ve daha nitelikli turistlerin Bodrum'u tercih etmesini sağladığını belirterek, bu sayede Bodrum'un üst segment profil için en uygun destinasyon olduğunu ifade etti.

Akşamları genellikle Steak House olarak hizmet veren Rixos Premium Bodrum içerisindeki Club House, özel organizasyonlar ve otelin villa misafirleri için kişiye özel mutfak seçeneklerini de sunuyor. Bu sayede misafirler, özel etkinliklerinde isteklerine göre kişiselleştirilmiş bir yemek deneyimi yaşayabiliyor. Alanlarında deneyimli şefler, misafirlerin tercihleri çerçevesinde özel menüler hazırlamakta ve kişisel tat ve tercihlere uygun lezzetler sunuyor. Rixos Premium Bodrum'da yer alan sadece villalara özel Cleopatra plajı, konuklarına sakin ve lüks bir tatil deneyimi sunuyor. Otelin kendine ait koyunda yer alan Cleopatra plajı, villa misafirlerinin kendilerini özel hissetmelerini sağlıyor. Ayrıca, Cleopatra plajından otelin adası ve Ege Denizi'nin muhteşem manzaraları da görülebiliyor. Konuklar eşsiz villa konseptini deneyimlerken, özel Cleopatra plajında Ege Denizi'nin ve doğanın tadını çıkarabiliyor.