Madencilerin eşleri ve kızları hünerlerini sergiledi

Muğla Milas'ta faaliyet gösteren YK Enerji çalışanlarının eşleri ve kızlarının yılsonu sergisi ziyaretçilerden tam not aldı. Firma tarafından madencilerin eş ve kızlarına yönelik açılan kurslarda hem meslek edinip hem de üretim yapan kadınların sergisi protokol tarafından açıldı.

Kadınların kendi ayakları üzerinde durmasını destekleyen şirketlerden olan Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji) , kadrosunda yer verdiği kadın personellerin yanında, çalışanlarının ev hanımı eşlerini ve kızlarını da kapsayan projelere imza atıyor. Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve YK Enerji işbirliğiyle devam eden kurslarda yapılan ürünler Yeniköy Sosyal Tesisler Alakart Salonunda yapılan sergide site sakinleri ile buluştu.

Milas Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Geleneksel El Sanatları Eğitmenleri olan Şengül Türk İri ve Zübeyde Öztürk öncülüğünde Yeniköy ve Kemerköy Sosyal Site'de ikamet eden kadınlar için tığ örücülüğü, Tokat ahşap baskı ve sepet örücülüğü kursları düzenleniyor. 2016 yılından bu yana devam eden kurslarda yaklaşık 100 kadının eğitim ve çalışma hayatına katıldığı belirtildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal açılışta yaptığı konuşmada “Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde bu kursları düzenleme amacımız; kadınların ekonomiye katkı sunmalarının desteklenmesinin dışında toplumda hayat boyu öğrenme kültürü ve farkındalığının oluşturulması, öğrenme fırsatlarına erişimin artırılması, bireylerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi. Bu manada bize destek veren, bizimle işbirliğini geliştiren YK Enerji'ye teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Milas Halk Eğitim Merkez Müdürü Tunahan Bayram, kendisinin teşvikiyle önce kursiyer ardından eğitimci olarak katkı sunmaya devam eden Zübeyde Öztürk'ü tebrik ederek, bu sergi için 8 aydır emek veren tüm kadınlara teşekkür etti. Bayram “ Sergide toplamda 200 ürün var. Hepsinde YK Enerji'de çalışan ailelerin alın teri ve emeği var. “ dedi.

YK Enerji Genel Müdürü M.Serhat Dinç ise “Bu kurslar, kurumumuzun kadınlarımıza minnettarlığının bir göstergesidir. Bölgemizde yaşayan kadınların eğitimi ve çalışma hayatına katılımları hususunda kamudaki paydaşlarımızla işbirliklerimizin artması yönünde gayretlerimiz sürüyor. Sergide emeği geçen tüm kadınlara ve işbirliği içerisinde olduğumuz Milas Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü'ne 6 yıldan beri kesintisiz olarak bu eğitimlerin verilmesinde gösterdikleri değerli katkılarından dolayı, kurumum ve kendi adıma teşekkür ediyorum. ” ifadelerini kullandı.

Sergi açılışına Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke'nin Eşi Gülşah Böke, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Halk Eğitim Merkez Müdürü Tunahan Bayram, YK Enerji Genel Müdürü M. Serhat Dinç, Genel Müdür Yardımcısı Nilgül Pelit, İdari İşler Müdürü Hasan Hüsnü Tekeli katıldı.