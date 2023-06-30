MAG AME gönüllüleri Datça yangını söndürülmesine katkı verdi

Muğla'nın Datça ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ot ve makilik yangınında 25 hektar alan yanmıştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle havadan gerçekleştirilen müdahalenin yanında orman işçilerinin en büyük yardımcısı eğitimli gönüllü kuruluşlar oluyor.

Datça MAG AME ekipleri de Datça yangınına aldıkları ilk ihbarın ardından 49 kişilik ekip ile acil olarak yanan sahaya hareket etti. MAG AME Acil Müdahale ekibi 3 ayrı noktada Orman ve itfaiye ekipleri ile birlikte koordineli bir şekilde müdahaleye başladı.

Gezce saat 01:00 itibariyle yangının kontrol altına alınması ve soğutma işlemlerinin başlamasıyla gönüllü ekipler bölgeden ayrıldı. MAG AME ekipleri son ana kadar alevlere müdahale ve soğutma çalışmalarına hızlı ve etkili mücadele verdi. Datça özelinde tek görev yapan STK olan Datça MAG AME gönüllü ekibi afet durumlarında İtfaiye, OGM, AFAD, Jandarma, Sahil güvenlik ve Polis ekipleri ile koordineli olarak görev yapıyorlar.