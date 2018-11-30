Mahalle sakinlerinden alkışlı baz istasyonu eylemi

Muğla'nın Fethiye İlçesinde bir evin bahçesine kurulmakta olan baz istasyonuna tepki gösteren mahalle halkı, çocuklarıyla birlikte alkışlı eylem yaptı.

Karaçulha Mahallesi merkezine, bir evin bahçesine baz istasyonu yapılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri, sokak üzerinde toplanarak eylem yaptı. Baz istasyonunun kurulmaması için imza kampanyası başlatan vatandaşlar, istasyonun kurulacağı alana ilkokul öğrencileri ile yürüyerek alkışla protesto etti.

Seslerini duyurmak için toplanarak eylem yapan mahalleliler, 'Mahallemizde baz istasyonu istemiyoruz', 'Çocuklarımız kanser olmasın' sloganı atarak evinin bahçesine baz istasyonu yaptıran komşularına tepki gösterdi. Bazı mahalle sakinleri de baz istasyonu için açılan çukura küreklerde toprak attı.

Mahalle sakinleri adına konuşan Osman Büyükünal, yer sahibi ve firma para kazanacak diye mahalle sakinlerinin istasyonun zararlarından etkilenmesini istemediklerini söyledi.

Baz istasyonunun yakınlarındaki ağaçları kuruttuğunu ve kanser hastalığına neden olduğunu iddia eden Büyükünal, "İstasyona cami 10 metre, sağlık ocağı 20 metre, okul da 200 metre mesafede. Yine yakınlarda cam kemik hastalığı olan bir çocuğumuz var. Yetkililerin bizi hastalığın içine atmalarını istemiyoruz. Yetkililerden bize sahip çıkmasını istiyoruz. Sağlıklı yaşamak istiyoruz." Diye konuştu.

Mahalle sakini Adem Malpınar ise cam kemik hastası bir kızı olduğunu, evinin yakınına istasyon kurulursa kızını nereye götüreceğini bilmediğini ifade etti.

Evine yaklaşık 20 metre mesafede baz istasyonu kurulmasını istemediğini Malpınar, “Firma devletten iznini alıp istasyonunu ormana kursun. Mahallenin göbeğinde baz istasyonun ne işi var?" dedi.

Mahale sakini Döne Kıvrak da çocukların sağlığını tehlikeye atmak istemediklerini, baz istasyonunun mahalleden kalkmasını gerektiğini kaydetti.