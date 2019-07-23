Mahalle sakinlerinden örnek davranış

Marmaris'te Hisarönü Mahalle sakinleri belediye ekipleriyle birlikte çevre temizliği yaptı. Vatandaşlar dakikalar içinde onlarca torba çöp topladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan turistik Hisarönü Mahallesi örnek bir etkinliğe imza attı. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü öncülüğünde mahalle sakinleri çevreye atılan atıkları topladı. Vatandaşlar ekiplerle birlikte yol kenarlarını, sahil bandını ve piknik alanlarında biriken atıkları özenle topladı. Yaşlı ve çocukların da bulunduğu mahalle sakinleri onlarca torba atık toplandı.