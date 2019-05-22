MAHAYKO Başkanı Onur: “Sosyal medyada linç kampanyası yürütülüyor”

Dernek Başkanı Özlem Pınar Onur, “Marmaris Rehabilitasyon Merkezi hakkında, maalesef sosyal medyada aslı olmayan bazı paylaşımlar yapıldı. Gönüllüler giremiyor, kapılara kilit vuruldu gibi paylaşımlar yapıldı. Bazı arkadaşlarımız tarafından yapılan talihsiz açıklamalardı bunlar, böyle bir durum yok” dedi.

MAHAYKO üyeleri, Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi çalışanlarına yönelik sosyal medyada linç kampanyası yürütüldüğünü iddia ederek, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde bir araya gelen dernek üyeleri adına açıklamayı MAHAYKO Derneği Başkanı Özlem Pınar Onur yaptı. Barınak çalışanlarının yaptığı çalışmalara değinen Onur, “Marmaris Rehabilitasyon Merkezi hakkında, maalesef sosyal medyada aslı olmayan bazı paylaşımlar yapıldı. Gönüllüler giremiyor, kapılara kilit vuruldu gibi paylaşımlar yapıldı. Bazı arkadaşlarımız tarafından yapılan talihsiz açıklamalardı bunlar, böyle bir durum yok. Buraya herkes birle, üç arası herkes ziyarete gelebilir, köpekleri görebilir. Sadece toplum ve hayvan sağlığı açısından kafeslerin arkasına geçmek yasaktır. Çünkü burası bir kamu kurumu, burada hijyen kuralları uygulanmak zorunda. Buranın yönetimine kanunen verilmiş sorumluluklar var. Çok iyi çalıştığını bildiğimiz bir yönetime karşı, sosyal medyada linç kampanyasının yürütülmesinin, saldırıların doğru olmadığını düşüyoruz. Kendilerine çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyoruz. Geçen sene 3 bin 400 civarında kedi, 168 köpek, ondan önceki sene 2 bin 700 civarında kedi ve 167 köpek kısırlaştırılmıştır. Marmaris Hayvan Koruma Derneği olarak, Marmaris Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'nde görevlendirildiği günden bu yana, yani son iki yıl içerisinde, sorumlu veteriner hekim Bora Deveci ile beraber işçi giyinme ve dinlenme odaları, çalışanların meslek içi eğitimi, mama deposu, hijyen adına barınak içi iyileştirmeler, karantina ve hasta biriminin iyileştirilmesi, şikayetlerin anında değerlendirilmesi, sahipli, sahipsiz köpeklerin çiplenmesi konularında üstün çalışmalarından dolayı zabıta amiri Tugay Tutugan'a dernek olarak teşekkür ediyoruz” dedi.