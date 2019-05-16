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Mahsur kalan biri hamile 5 kişinin imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Bodrum’un Gümbet sahilinde yürüyüşe çıkan ve kendilerini kırsal bir bölgede bulan biri hamile 5 kişi ve 1 köpeğin imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

Bodrum'un Gümbet sahilinde yürüyüşe çıkan ve kendilerini kırsal bir bölgede bulan biri hamile 5 kişi ve 1 köpeğin imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Bulundukları kırsal bölgede yaban hayvanlarının saldırısından korktukları ve yürümekten bitkin düştükleri öğrenilen tatilciler sağ salim karaya getirildi.



Bodrum'a tatile gelen 5 kişi Gümbet sahilinde yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra kırsal alana ulaşan ve yürüyüşlerine devam eden tatilciler bölgede mahsur kaldı. Yaban hayvanlarının saldırısından korkan 5 kişi yardım çağrısında bulundu. İçerinde 8 aylık hamile bir kadının ve bir köpeğinde bulunduğu 5 kişinin imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Sahil Güvenlik botuna alınan 5 kişi daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Sağlık durumları iyi olan tatilciler ayakta tedavi edildi.

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