Mahsur kalan tatilcileri JAK ve MAGEME ekipleri kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki, Kelebekler Vadisi'nde uçurumda mahsur kalan tatilciler Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve MAGAME ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeye tatile gelen Y.B (28) ile D.K (29), yürüyüş yapmak için Faralya Mahallesi Kelebekler Vadisi'ndeki şelaleye patika yoldan yürüyüşe başladı. Bir süre patikada yürüyen ikili, daha sonra çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı. Tatilcilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye, Ölüdeniz'de konuşlu JAK ve MAGAME ekibi sevk edildi. Ekipler, kayalıklara inen iki tatilciyi kurtardı. Tatilcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.