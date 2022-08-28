İhlas Haber Ajansı

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Makine arızası yapan tekne kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Karaada açıklarında içinde 5 kişinin bulunduğu ve makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Karaada açıklarında içinde 5 kişinin bulunduğu ve makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından kurtarıldı.


Bodrum Karaada mevkiinde makine arızası yapan ve içinde 5 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekneden yardım çağrısı alınması üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KIYEM-6 tahliye botu sevk edildi.


Açıt denizde sürüklenen ve içinde 5 kişinin bulunduğu tekne KIYEM-6 botuna yedeklenerek Bodrum Marina'ya yanaştırıldı.

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