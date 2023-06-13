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Makine arızası yapan tekneyi KIYEM ekipleri kurtardı

Bodrum açıklarında makine arızası yapan 7 metre uzunluğundaki tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldıBodrum Yalıçiftlik önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen 7 metre boyundaki tekneden yardım talebi gelmesi üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye hareket etti.

Bodrum açıklarında makine arızası yapan 7 metre uzunluğundaki tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı


Bodrum Yalıçiftlik önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen 7 metre boyundaki tekneden yardım talebi gelmesi üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye hareket etti.


KIYEM-6 botu tarafından sürüklenen tekne yedeklenerek Yalıkavak'taki özel bir marinaya emniyetli bir şekilde demirletildi.

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