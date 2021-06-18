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Makine dairesinde yangın çıkan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Fethiye’de makine dairesinde yangın çıkan teknedeki 2 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı.

Fethiye'de makine dairesinde yangın çıkan teknedeki 2 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre; Kurtoğlu Burnu açıklarında 2 kişinin bulunduğu teknede yangın çıktı. İhbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KIYEM) ekipleri, hareket etti.


Teknedeki 2 kişi kurtarılarak, yangın ekiplerce söndürüldü.


Makine dairesindeki yangın sonucu seyir yapamayacak duruma gelen tekne, KIYEM-5 can kurtarma botuyla Göcek Marina'ya çekildi.

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