Makine dairesinde yangın çıkan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Fethiye’de makine dairesinde yangın çıkan teknedeki 2 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı.
Fethiye'de makine dairesinde yangın çıkan teknedeki 2 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre; Kurtoğlu Burnu açıklarında 2 kişinin bulunduğu teknede yangın çıktı. İhbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KIYEM) ekipleri, hareket etti.
Teknedeki 2 kişi kurtarılarak, yangın ekiplerce söndürüldü.
Makine dairesindeki yangın sonucu seyir yapamayacak duruma gelen tekne, KIYEM-5 can kurtarma botuyla Göcek Marina'ya çekildi.