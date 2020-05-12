Makine Mühendisleri Odasından AVM uyarısı

10 Mayıs tarihinden itibaren tekrar faaliyetlerine izin verilen alışveriş merkezleri ve toplu bulunulan mekanlarda Korona virüs tedbirleri kapsamında alınacak önlemler hakkında bilgi veren Makine Mühendisleri Odası Muğla İl Temsilciliği, özellikle havalandırma konusunda uyarıda bulundu.

Makine Mühendisleri Odası Muğla İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Münnami Özyurt, faaliyetlerine izin verilen alışveriş merkezleri ile ilgili yaptığı açıklamada, “Pandemi sırasında iç havanın herhangi bir şekilde kullanılmaması gerekir. Bu yüzden gerekli tadilatlar yapılıp sistemlerin yüzde100 taze hava ile çalıştırılır hale getirilmesi gerekmektedir. Klima santralleri yüzde 100 hava ile çalıştırılsa bile by-pass-resirkülasyon kanalları sadece damperlerle kapatılmamalı, tam sızdırmaz hale getirilmelidir. Klima santralleri AVM'ler açılmadan en az iki saat önce veya mahallin ihtiyacı olan hava debisini iki defa sirküle ettirecek şekilde çalıştırılması gerekmektedir. Ayrıca sistem 24 saat boyunca dış taze hava ile düşük debi ve hızda çalıştırılmalıdır. AVM'ler açılmadan ve fanlarını çalıştırmadan önce Fan-coiller iki saat boyunca 60C'de ısıtılmalıdır. Klima santrallerindeki nemlendirme sistemleri buharlı nemlendirici sistemleri ile değiştirilmelidir. AVM girişlerinde hava perdeleri çalışıyorsa kapatılmalıdır. Tuvaletlerin egzos fanlarının 24 saat çalıştırılması ve kapılarının açık bırakılmamasına dikkat edilmelidir. Varsa yer süzgeçlerinin susuz kalmaması sağlanmalı, lavabo, klozet armatürleri sensörlü değilse değiştirilmeli, havalı el kurulama cihazları sökülerek kullan-at kağıt peçete kullanımına geçilmeli ve deterjan ihtiyacı sürekli olarak karşılanmalıdır. Klimaların taze hava ve egzos sistemleri ile WC aspiratörlerinin atış ve emiş mesafeleri bakım personeli tarafından kontrol edilmeli, yakın olanlar düzeltilmelidir. Klima sistemlerinin filtrelerin değiştirilmesi ve cihaz bakımlarının yapılması gerekir. Mevcut filtrelerin Corona virüsü engellemesinin mümkün olmadığı ve virüsü tutabilecek Hepa veya Ulpa filtrelerin sistem sonuna takılmasının teknik ve ekonomik olarak mümkün olmayacağı göz önüne alınarak EN779/2002 ve 2012 Standartları yerine geçen ISO16890/2016 filtre standardına uygun filtre sistemiyle değiştirilmesi, virüsü yüzde 100 önlemese de faydalı olacaktır. Bu tadilat ve bakımların yapılıp yapılmadığının acilen denetlenmesi ve eğer yapılmadıysa AVM'ler açılmadan önce ivedilikle yapılmasının sağlanması gerekmektedir. Mutlaka yapılması gereken bu işlemlerin, klima sistemlerini tasarlayan, uygulayan ve işletenlerin mesleki ve vicdani sorumluluklarına bırakılması asla yeterli değildir. Bakım ve kontrollerin teknik standartlara uygun olarak yapılmaması virüsün yayılmasına neden olacaktır” dedi.