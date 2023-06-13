MAKKO bayrama neşe katmak için kolları sıvadı

MAKKO üyeleri deprem bölgesindeki çocuklara bayramlık hediye etmek için kolları sıvadı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın desteğiyle 3 sene önce kurulan Marmaris Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (MAKKO) önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 şubat depremlerinin ardından Marmaris Kadın Girişimi Kooperatifi üyeleri, acil ihtiyaç olan giysileri dikerek deprem bölgesine destek olmuştu. Yaklaşık 2 bin parça ürün gönderen MAKKO üyeleri şimdi de bayram için dikiş makinesinin başına geçti. Deprem bölgesindeki çocuklara bayramlık kıyafetler dikmeye ve örmeye başlayan hamarat kadınlar bayramda minik yürekleri sevindirmek için kolları sıvadı.

MAKKO Başkanı İlkay Gözen, depremin ardından 20 kişiyle birlikte 2 bin parça ürün hazırladıklarını belirterek, “O dönem aciliyeti olan bay, bayan, çocuk kıyafeti, iç giyim gönderdik. Şimdi de çocuklar için giysiler dikiyor, örgü yapıyoruz. Ayrıca oyuncaklar da yapıyoruz" dedi.

Bayramda da çocukları mutlu etmek için makine başına geçtiklerini söyleyen MAKKO Avukatı Neşe Merdanoğulları ise, “Çocuk odaklı yola çıktık. Oradaki bir çocuğu sevindirsek bile amacımıza ulaşmış olacağız. Çocukları gücümüz yettiğince sevindirmeye de devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise çok güzel bir düşünce olduğunu belirterek, “Hep birlikte deprem bölgesindeki vatandaşların yanında olmayı sürdürüyoruz. MAKKO da bunun en güzel örneklerini sergiliyor. Bu güzel düşünce için hepsini tebrik ediyor, sevgilerimi sunuyorum. Ellerine, yüreklerine sağlık” ifadelerini kullandı.