Maldivler hayali suya düştü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ve Milas'ın Pina yarım adasında bulunan otellerin sahillerine döktüğü beyaz kumlar toplanmaya başlandı. Yüzde 55'i mermer tozu çıkan kumlar kepçelerle kamyonlara yüklenip götürüldü. Lüks otele ise 265 bin 497 lira ceza kesildi.

Bodrum'u Maldivlere benzetmek isteyen bazı otellerle mücadele devam ediyor. Özelikle Milas'a bağlı Pina yarım adasında bulunan otellerin kullandığı beyaz kum nedeniyle otellere ceza yağmaya başladı. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 yıldızlı bir otele beyaz kum döküldüğü bilgisi alınca ekipler harekete geçti. Sahilden numune alan ekipler beyaz kumu analize gönderdi. Yapılan incelemeler sonucu sahile dökülen beyaz kumun içerisinde yüzde 55 oranında mermer tozu olduğu kalsiyum oksit (sönmemiş kireç tozu) maddesi olduğu tespit edildi. Alınan analiz sonuçlarının ardından Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçti. Beyaz kum döken otele 265 bin 497 lira idari para cezası uygulandı. Otel yetkilileri kumları iş makinalarıyla kamyonlara yüklemeye başladı.