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Mama kutusuna kafası sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Muğla’nın Fethiye İlçesinde yemek yerken kafasını mama kutusuna sıkıştıran kedinin yardımına itfaiye yetişti.

Muğla'nın Fethiye İlçesinde yemek yerken kafasını mama kutusuna sıkıştıran kedinin yardımına itfaiye yetişti.


Olay Akarca Mahallesi 878 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahalle sakinleri 112 Acil çağrı merkezinin arayarak sokakta bir kedinin kafasının mama kutusuna sıkıştığı ihbarında bulundu. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kafası mama kutusunda olan kediyi kısa bir kovalamaca sonrası yakaladı. İtfaiye ekipleri mama kutusunu keserek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kutudan kurtarılan kedi tekrar sokağa salındı.

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