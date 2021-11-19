Mandalin Cup Tenis Turnuvası başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 64 sporcunun mücadele ettiği Bodrum Mandalin Cup 2021 Tenis turnuvası başladı.

Bodrum Belediyesi ve Tenis Arena tarafından organize edilen Bodrum Mandalin Cup 2021 Tek Erkekler Tenis turnuvası, Yahşi'deki Tenis Arena kortlarında başladı. 8 grupta lig usulü oynanacak maçlar, 3 gün sürecek, toplamda 170 maçın oynanacak.

Turnuvanın açılışına Manisa Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Aydın Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından bir konuşma yapan Enbe Orkestrası Şefi Behzat Gerçeker, şunları dile getirdi:

“Ben müzisyen olarak Dünyanın birçok ünlü sanatçısıyla çalışma şansım oldu. Bodrumumuz hem sanatsal yönü hem de spor yönü birçok yönden gelişmesi beni bir müzisyen olarak hem de bir amatör tenisçi olarak son derece mutlu etti”

Aydın Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, aynı turnuvayı Efeler ilçesinde düzenleyeceklerini dile getirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, göreve geldiğinden bu yana spora destek vermeye çalıştığını kaydederek şöyle dedi:

“Spor ve sanat ayrılmaz bir bütün bence toplumun kendini iyileştirmesi geliştirmesi açısından çok büyük bir önem taşımakta. Atamızda her zaman spora ve sanata çok büyük önem vermiştir. Ben göreve geldikten sonra, özellikle sporun her dalında Bodrum'da inanılmaz gelişmeler var. Göreve geldiğimden beri de sanata ve spora çok büyük bir destek vermeye çalışıyorum. Bodrum'un bazen kendini, ifade etmekte zorlandığını görüyoruz. Gürültü, kaçak yapılaşma, trafik ve daha birçok şeyle Bodrum bazen hakketmediği bir şekilde imaj bozukluğuyla karşılaşıyor. Sanat ve spor eğer bu işi ele alırsa işin içine girerse o zaman Bodrum kendini dünyaya çok farklı kelimelerle ifade edecek. Biz Bodrum'u 3 bin 500 yıllık mutluğun adresi olarak tanımlıyoruz. Bodrum sadece tatil memleketi değil burası bir yaşam merkezi.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya, turnuvaya katılan herkese teşekkür ederek şunları dile getirdi:

“Biz bu organizasyonu genişleterek tenis kardeşliği için, tenis dostluğu için, tenisi tabana yaymak için her platformda her yerde bu sporu tanıtmak ve sporun iyiliğini güzelliğini göstermek için saygı ver sevgi çerçevesinde inşallah bu organizasyonlara devam edeceğiz”

Konuşmaların ardından Kaymakam Adem Kaya, Başkan Ahmet Aras, Müzisyen Behzat Gerçeker ve Milli Tenisçi Salih Kasapoğlu gösteri maçı yaptılar. Gösteri maçı sonrası müsabakalar başladı.

Organizasyon, Pazar günü yapılacak ödül töreni ile sona erecek.