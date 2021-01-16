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Mantar toplamaya gitti, hayatını kaybetti

Bodrum’da bir arkadaşıyla mantar toplamaya giden vatandaş, aniden fenalaştı.

Bodrum'da bir arkadaşıyla mantar toplamaya giden vatandaş, aniden fenalaştı. Ekiplerin güçlükle ulaşabildiği vatandaş, kurtarılamadı.


Edinilen bilgiye göre, Kızılağaç Mahallesi'nde 2 kişi, dağa mantar toplamaya gitti. 59 yaşındaki Yakup Yıldız adlı vatandaş, aniden fenalaştı. Arkadaşının yardım istemesi üzerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri belirtilen yere ulaşmak için hızlı bir şekilde yola çıktı. Bir yandan da Yıldız'ın yakınları bölgeye hareket etti.


Ekipler, dağlık alanda yaklaşık yarım saat tırmanarak vatandaşa ulaştı. Vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Yakup Yıldız'ın cenazesi araç ulaşımın olduğu bölgeye yaklaşık yarım saatte sedye ile taşınarak getirildi.


Cenaze, Bodrum Devlet Hastanesi morguna getirilirken ailesi büyük üzüntü yaşadı. Ayakta durmakta zorlandıkları görülen aile bireylerini yakınları sakinleştirdi.


Yıldız'ın kalp krizi sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

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