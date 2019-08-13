İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manuş Baba'dan tarihi antik tiyatroda konser

Bodrum Antik Tiyatro’da düzenlenen açık hava konserlerinde bayramın ikinci günü Manuş Baba sahne aldı.

Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlenen açık hava konserlerinde bayramın ikinci günü Manuş Baba sahne aldı.


Pop müziğin sevilen isimlerinden Manuş Baba, Bodrum'da sevenleriyle buluştu. Konserde ‘Dönersen Islık Çal' ve ‘İki Gözümün Çiçeği' albümlerinden şarkılarını seslendiren sanatçıya konser boyunca coşkulu bir kalabalık eşlik etti. Konserde dinleyicileriyle sohbet de eden Manuş Baba, askerliği sorulunca, “Askerde tankçı birliğindeydim ve tankın içine girdim. Hiç rahat ve konforlu bir şey değil. Allah kullanan kardeşlerime kolaylık versin. Keşke hiç kullanılmasa, keşke dünyanın hiçbir yerinde tankların, topların sesi yankılanmasa sevginin ve kardeşliğin şarkıları söylense. Kim bilir belki bir gün o da olur. Ümidinizi kaybetmeyin benim hala umudum var” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.