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Manzara seyrederken, uçuruma düşen kadın yaralandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde ilçenin manzarasını seyrederken yaklaşık 5 metre aşağıya düşerek yaralanan kadın tedaviye alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ilçenin manzarasını seyrederken yaklaşık 5 metre aşağıya düşerek yaralanan kadın tedaviye alındı.


Edinilen bilgiye göre, İrem P. (21) Cumhuriyet Mahallesi Aşıklar Tepesi mevkiinde arkadaşlarıyla ilçenin manzarasını seyretmeye gitti. Manzara izlerken bir anda dengesini kaybeden genç kız yaklaşık 5 metre aşağıya yuvarlanarak yaralandı. Genç kızın aşağıya düştüğünü gören arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sedyeye alınan genç kız ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine götürülürken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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