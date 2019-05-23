Manzara seyrederken uçuruma uçtu

Muğla-Marmaris karayolu Sakartepe rampasında Gökova Körfezi'nin manzarasını seyretmek için duran kadın sürücü, aracının el frenini çekmeyince 25 metrelik uçuruma uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Akyaka'da bir restorantta çalışan İlayda Gökdoğan 35 EC 4408 plakalı aracı ile Sakartepe rampasını tırmanırken, Gökova Körfezi manzarası için aracını kenara çekti. Aracının el frenini çekmeyi unutan sürücü ile birlikte araç uçuruma sürüklendi.

Yaklaşık 25 metrelik uçuruma düşen araç bir anda alev aldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ekibi, UMKE ve AFAD ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan İlayda Gökdoğan isimli kadın 112 ekipleri tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araç söndürüldü. Sürücünün vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenildi.