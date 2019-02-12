Marka patent eğitimine arıcılardan yoğun ilgi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılmasına yönelik 2018 Yılı Teknik Destek

Programı kapsamında desteklenen " Muğla Arıcısı Markalaşma ile Tanışıyor, Tanındıkça Kazanıyor” Projesinin 6 gün süren 48 saatlik eğitimleri tamamlandı.

Proje kapsamında altı gün boyunca verilen eğitim ile pazarlama, markalaşma ve patent konusunda eksiklikleri bulunan Muğla arıcısının üretimden satış konusuna kapasitelerini artırılarak daha etkin ve verimli arıcılık faaliyetleri yürütmelerine katkı sağlandı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Ş. Fırat Erkal, “Muğla'da arıcılık faaliyetlerinin yürütülme potansiyeli çok yüksek. İlimizde başlıca arıcılık ürünü çam balı olup, Türkiye üretiminin yaklaşık olarak yüzde 75-80'lik kısmını karşılamaktadır. Muğlalı arıcıların pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesi için hazırlanan proje ile marka patent ve pazarlama konularında 180 arıcının eğitim almaları hedeflenmiştir. GEKA tarafından desteklenen proje ile il genelinde toplam 436 Arıcıya eğitim verilerek belirlenen hedefin üstünde katılımcı sağlanmıştır. Bu projenin amacı; zaten yoğun bir şekilde çam balı üretiminde bulunan Muğla arıcısının balını marka ve patent alarak daha iyi fiyatlara pazarlamasını sağlamaktır. Her ilçeden bu işte önderlik edebilecek 5-6 arıcının bir araya gelmesiyle bir marka oluşturulması bile ürünlerini pazarlama ve il içi satıştan kurtarma adına önemli bir adım olacaktır. Sadece üretmek değil markası olan bir çam balı üretmek ürünümüzün değerini artıracaktır. İlçelerimizde eğitim sonrası marka ortaya koyma çabalarının sonuçlarını görmek İlimizden Çam balının Markalı bal olarak üretimini sağlamak en büyük beklentimizdir” dedi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) ve Ticaret Odası ortaklığı ile belirli özelliklere göre belirlenmiş olan 436 arıcı ve 20 teknik personele eğitim sonunda katılım sertifikası verildi.