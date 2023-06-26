İhlas Haber Ajansı

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Marketten aldıkları botla umuda yolculuk

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 2 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 2 düzensiz göçmen kurtarıldı.



Bodrum'da marketten aldıkları lastik bota binip Yunan adalarına kürek çekerek geçmeye çalışan göçmenlerin önü, Yunanistan unsurlarınca kesildi. Göçmenlerin kürekleri alındıktan sonra bindikleri lastik bot, Türk karasularına geri itildi. Denizde sürüklenen göçmenler, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince kurtarılarak limana getirildi. 2 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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