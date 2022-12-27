Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı cıvıl cıvıl

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeni yıl coşkusu tüm hızıyla devam ediyor. Marmaris Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurulan yeni yıl çarşısı ve akşamları gerçekleştirilen müzik etkinlikleri 7'de 70'e herkese yeni yıl heyecanı yaşatıyor.

Yeni yılı karşılamaya hazırlanan Marmaris'te 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda açılan yeni yıl çarşısı 7'den 70'e vatandaşların uğrak noktası oluyor. Yöresel ürünlerden hediyelik eşyaya, kitaptan tablolara, yiyecekten oyuncağa kadar birçok ürünün satışa sunulduğu alan kurulduğu günden beri büyük ilgi görüyor. Özellikle yöresel ürünlerin bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, yeni yıl alışverişini de buradan yapıyor. Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin (MARKO) açtığı stantta coğrafi işaretli yer fıstığı, coğrafi işaretli çam balı, defne gibi Marmaris'e özgü ürünler satılırken; Marmaris Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin (MAKKO) alanında da kadınların yaptığı el işi ürünler sergileniyor. SMA'lı Zehra Bebek için de stant açılırken; açıldığı alanın girişine kurulan 2023 yazısı, ışıklı hediye paketi figürü ve Marmaris'in simgesi ‘martı' logolu fotoğraf çekme alanı ise anı ölümsüzleştirmek isteyenlerin sıklıkla kullandığı noktalar oluyor.

Gün boyu yeni yıl alışverişi yapmak, gezmek için gelenleri ağırlayan 19 Mayıs Gençlik Meydanı, akşam saatlerinde ise vatandaşları müzikle karşılıyor. Alana kurulan ‘Performans Sahnesi'nde her akşam 18.00-20.00 saatleri arasında Marmaris'in sevilen sanatçıları, yerel grupları ve okul grupları müzik ziyafeti veriyor. Özellikle genç müzisyenlerin heyecanını atmasına ve özgüven kazanmasını sağlayan etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.