Marmaris 2023'e yapay kar ve 'Gece Yolcuları' ile girdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Belediyesi tarafından 'Marmaris'de yeni yıl heyecanı başkadır' sloganıyla, 29 Aralık'ta başlayan ve yeni yılın ilk saatlerine kadar devam yılbaşı katılan gelen binlerce kişi meydana getirilen yapay kar altında Gece Yolcuları grubunun şarkıları eşliğinde 2022'ye veda etti.

2022'nin son gecesi düzenlenen yılbaşı gecesi programı için Atatürk Meydanı'nda kurulan sahnede akşamın ilk saatlerinde DJ Muzo hareketli şarkılarla gelenleri eğlendirdi. Saat 22.00 de sahneyi devralan Gece Yolcuları sevilen şarkıları seslendirerek Marmarislilere unutamayacakları bir konser verdi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay Gece Yolcuları grubu üyelerine çiçek takdim etti, meydana gelen vatandaşların yeni yılını kutlayarak Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girmenin onurunu yaşadığı belirtti. Gece Yolcuları Grubu 2023'e saniyeler kala geri sayım yaparak alanı dolduran Marmarislilerle birlikte 2023'e girdi.

Atatürk Meydanı'na getirilen yapay kar aracı ile konseri izlemeye gelen vatandaşların üzerine ve sahneye kar yağdırıldı. Bir anda beyaza bürünen vatandaşlar etkinlikler için Marmaris Belediyesi'ne teşekkür etti.

Öte yandan yılbaşı gecesi için Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve çevre ilçelerden takviye ekipler ile birlikte 300 resmi kıyafetli ve sivil polis olabilecek aksiliklere karşı önlem aldı. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Ekipleri de teyakkuza geçerken, ilçe merkezindeki kritik noktalarda trafik ve asayiş ekipleri görev yaptı.