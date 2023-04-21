Marmaris 23 Nisan'a hazır

Çekçekli araç kortejinin Halk Plajı'nda yapılacak birbirinden eğlenceli etkinliklerin finalinde ise ünlü sanatçı Derya Uluğ sahne alacak. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 23 Nisan coşkusunun yaşanacağı etkinliklere tüm çocukları davet etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yıl dönümünün kutlanacağı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Marmaris'te coşkuyla yaşanacak. Caddeleri Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle bayrama hazırlayan Marmaris Belediyesi'nin organize ettiği etkinliklerde 23 Nisan heyecanı ve sevinci tüm ilçeye yayılacak. 23 Nisan Pazar günü saat 09.30'da Atatürk heykeline çelenk sunulmasının ve Amfi Tiyatro'da yapılacak resmi kutlama programının ardından Marmaris Belediyesi'nin etkinlikleri başlayacak. Saat 13.30'da Atatürk Meydanı'nda çekçekli araç ve belediye araçları bir kortej oluşturacak. Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın da katılacağı kortej sonrası çocuklar ellerinde bayrak ve balonlarla Halk Plajına yürüyecek. Burada kurulan alanda da şişme oyun grupları, palyaçolar, müzik grupları, sihirbaz gösterileri, balon şov, çocuk diskosu gibi etkinlikler yer alacak. Başkan Oktay ayrıca 105. Sokak'ta 10 yıldır yapılan 23 Nisan Şenliği'ne de katılacak. Aynı günün akşamında ise Marmaris'te Derya Uluğ rüzgarı esecek. 23 Nisan Pazar günü saat 21.00'de konserle hem Ramazan Bayramı, hem 23 Nisan kutlanacak hem de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarının başlangıcı yapılacak.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yılını büyük bir gurur ve coşku içinde kutluyoruz” diyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da yaptığı açıklamada tüm çocukları ve Marmaris sakinlerini etkinliklere davet etti.