İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marmaris açıklarında 14 sığınmacı kurtarıldı

Marmaris Bozburun açıklarında 14 sığınmacıyı taşıyan lastik botun motorunun arıza yapması sonucu sürüklenen sığınmacılar Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.40'ta, Marmaris Bozburun açıklarında içerisinde bir grup sığınmacının bulunduğu lastik botun makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 14 sığınmacı kurtarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.