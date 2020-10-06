İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marmaris açıklarında 54 sığınmacı kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli tekne içinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itilen 54 sığınmacı kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli tekne içinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itilen 54 sığınmacı kurtarıldı.


Gece saatlerinde Marmaris açıklarında yelkenli bir tekneni sürüklendiği bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, içinde 54 sığınmacının bulunduğu tekne ile karşılaştı. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itildiği öğrenilen ve içinde 54 sığınmacının bulunduğu yelkenli teknede bulunan sığınmacılar Türk Sahil Güvenlik botuna alındı.


Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.