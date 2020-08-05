Marmaris açıklarında 63 sığınmacı kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde yaklaşık 10 metre uzunluğundaki fiber tekne ile Yunan karasularına ulaşan ve içinde 63 sığınmacının bulunduğu tekne Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından durduruldu. Teknenin yakıtını boşaltan Yunan Sahil Güvenlik unsurları, sığınmacıların üzerindeki değerli eşyaları da alarak Türk karasularına itti.

Yardım çağrısı üzerine Marmaris Bozburun güneyinde sürüklenen ve içinde 63 sığınmacının bulunduğu tekne Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı. Fiber tekne yedeklenerek limana çekildi.