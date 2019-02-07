Marmaris ADD'nin yeni yönetimi tanıtıldı

Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Şubesi'nin 13. Olağan Genel Kurulu'nda göreve getirilen yeni yönetimi düzenlenen toplantıyla kamuoyuyla tanıtıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Marmaris Şubesi'nin 26 Ocak'ta gerçekleşen 13. Olağan Genel Kurulu'nda göreve getirilen yeni yönetimi düzenlenen toplantıyla kamuoyuyla tanıtıldı. Açılış konuşmasını yapan Dilay Uçar, genel kurul sonrası yönetimlerinde görev dağılımını belirlediklerini, buna göre kendisinin ‘Şube Başkanı' sıfatını üstlendiğini söyledi. Başkan Dilay Uçar: “Diğer yönetim kurulu üyelerini ve görevlerini ise şöyle sıraladı: Başkan Yardımcısı Atilla Geniş, Yazman Demet Azman, Sayman Tülay Kaya, Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Turan Sandıkçı, Şenol Velioğlu ve Mahir İmren.” dedi.

Uçar, konuşmasında 2019'un Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç simgesi olan Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıldönümü olduğuna vurgu yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 için ''Doğum Günüm'' dediğini de hatırlatan Uçar, şu ifadeleri kullandı: “100. Yılı, Atatürk'ümüzün adına yakışır şekilde düzenleyeceğimiz etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Adalet ve demokrasi için mücadelenin tam zamanıdır. Tüm yurtsever kuruluşlarımızı, yurttaşlarımızı Derneğimiz çatısı altında güç birliği yapmaya karanlık güçlerle omuz omuza mücadele etmeye çağıyoruz.”