Marmaris “Aferim Kızıma” sergisi açıldı

‘Aferin Kızıma' adlı karma sergi Marmaris'teki bir otelde açıldı. Serginin ziyaretçileri arasında Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da yer aldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bu yıl 3. kez düzenlenen Aferin Kızıma-3 adlı sergiyi ziyaret etti. Sergide Alev Açıl Avanoğlu, Aysun Bahar Yılmaz, Cecile Beal, Dozo Ceramics, Eda Hepdeniz, Göknur Özkul ve Nilay Ayayadın'ın çalışmaları yer aldı. Düzenlenen sergiyi otel yönetim kurulu başkanı Oya Narin'le birlikte gezen Başkan Oktay, sergiye katılan sanatçıları tebrik etti. Sergiye katılan isimlerden çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Oktay, “Değerli iş insanı Oya Narin'e böyle önemli bir sergiye ev sahipliği yaptıkları için teşekkür ediyorum. Tüm sanatseverlerin 19 Aralık'a kadar açık kalacak sergiyi görmesini tavsiye ederim” diye konuştu.