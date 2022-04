Marmaris Anadolu İmam Hatip Lisesi, deniz kirliliğini önlemek için konferans düzenledi

Muğla'nın Marmaris ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri denizlerdeki plastik atık kirliliğine dikkat çekmek konferans düzenledi. Bu çalışmalar çerçevesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Yabanlı, konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Marmaris Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Halime Elgün'ün kuruculuğunu yaptığı For All All For the Future (Birimiz Hepimiz Hepimiz Gelecek İçin ) adli eTwinning projesi etkinlikleri çerçevesinde okulun çok amaçlı salonunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Yabanlı'nın da katıldığı, denizlerdeki mikro kirlilik, plastik atıklar ve kirliliğin en aza indirilmesi konusunda farkındalık oluşturmak adına bir konferans düzenledi.

60 öğrenci ve 10 öğretmenin katıldığı konferansta öğrenciler soru cevap bölümünde sorularını iletme imkanı bulurken, oturum boyunca deniz kirliliği için neler yapılabileceği ile ilgili görüş alış verişinde bulundu.