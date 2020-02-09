İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marmaris Azmak Deresi'nde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Marmaris’te Azmak Deresi’nde sabah saatlerinde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.

Marmaris'te Azmak Deresi'nde sabah saatlerinde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi. Cesedin ilçede yaşayan evsiz ve alkol bağımlısı 65 yaşındaki Şafak S.'ye ait olduğu belirtildi.


Sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan bir grup tarafından Tepe Mahallesi Balıkçı Barınağı yakınlarındaki Azmak Deresi içerisinde görülen bir erkek cesedi dereden çıkarılarak kimliğinin ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. 65 yaşlarındaki erkek cesedinin bir süredir ilçede yaşayan, evsiz ve alkol bağımlısı Şafak S.'ye ait olduğu belirlendi.


Şahsın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.