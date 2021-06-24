Marmaris Bayır'da Yol çalışmaları tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Marmaris İlçesi Bayır Mahallesi merkezinde bulunan yolda 2 kilometrelik asfalt çalışması yaptı.

Marmaris İlçesi Bayır Mahallesi Muhtarı Arslan Erarslan 2. Kat sathi kaplama çalışması tamamlanan yolun kendileri için çok önemli olduğunu belirterek şunları ifade etti: “Büyükşehir Belediyemiz talebimizi geri çevirmedi ve kısa sürede yol çalışmaları başladı. Pandemi sürecinde olmamıza rağmen ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Ayrıca yol çalışmaları yanında diğer büyük hizmetleri ile de bizlerin yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Osman Gürün'e de teşekkür ediyorum”