Marmaris, bayram öncesi yeni caddelere kavuşacak

Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye ekipleri bayram öncesi yol çalışmalarını bitirerek, ilçeyi yeni caddelerle tanıştıracak.

Marmaris Belediyesi Fen İşleri ekipleri, bir yandan ilçeye prestijli caddeler kazandırırken, bir yandan da sorunlu noktalara müdahale ediyor. Kış boyunca 48 bin metrekare genişliğe sahip yaklaşık 4 bin metre yolu yenileyen ekipler ellerindeki işleri bayram öncesinde bitirmek için var gücüyle çalışıyor.

Yoğun bir sezon geçiren Marmaris Belediyesi Fen İşleri ekipleri ilçenin birçok noktasında yol yapım ve üst yapı çalışmaları gerçekleştirdi. Gerek kent merkezi gerekse kırsal mahallelerde hummalı bir şekilde çalışan ekipler 48 bin metre alana sahip 4 bin metre yolu yeniledi. Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın göreve gelmesiyle başlatılan prestij cadde uygulamalarına da devam eden Marmaris Belediyesi, bölgeye değer katmaya devam etti.

Yapılan çalışmalarda Armutalan Mahallesi Ayhanlar Caddesi'nde prestij cadde uygulaması gerçekleştirildi. 370 metre uzunluğunda 5 bin 180 metrekare alanlı yolda yapılan çalışma 38 günde bitirildi. Asfalt serimi yapılan cadde bölgenin en cazip yerlerinden biri haline geldi. 720 metre uzunluğundaki Armutalan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki çalışma 28 günde bitirilirken; Armutalan Mehmet Akif Ersoy Caddesi ise 47 günde yenilendi. 225 metre uzunluğundaki güzergahta parke yol çalışması gerçekleştirildi.

Yaz aylarında kültür sanat faaliyetlerinin ana merkezi olan Amfi Tiyatro'nun da yolu olarak bilinen Hatipirimi Mahallesi 148 Sokak'ta da yol ve üst yapı yenileme çalışmaları tamamladı. 450 metre uzunluğundaki güzergahta çift şeritli bisiklet yolu düzenlemesi yapılarak geçen sene yapımı tamamlanan İnönü Caddesi'ndeki bisiklet yoluna bağlantısı sağlandı. Ayrıca aynı mahallede bulunan 133-135 Sokak çevresi de düzenlemeler yapıldıktan sonra parke ile kaplandı.

Marmaris'in en önemli turistik bölgelerinden biri olan İçmeler'de de yoğun bir çalışma dönemi geçirildi. 2021 yılında yaşanan orman yangınlarının ardından kış aylarında yaşanan sel felaketleriyle gündeme gelen mahallenin dört bir yanında yenileme çalışması gerçekleştirildi. 490 metre uzunluğundaki İsmet İnönü Caddesi 75 günlük çalışmanın ardından asfalt kaplanmış olarak hizmete açıldı.

Göreve geldiği günden itibaren Marmaris'i daha da güzelleştirmek, yenilemek, ilçe sakinlerinin konfor ve rahatını sağlamak hedefiyle çalışmalarını yürüttüğünü söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.