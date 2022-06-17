Marmaris Beldibi Mahallesi'nin ara yollarında yenileme çalışması başlatıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Beldibi Mahallesi'nin yıpranan ara yollarında yenileme çalışması başlattı.

Beldibi sakinlerinin daha konforlu yollarda seyahat edebilmeleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce mahallenin bazı sokaklarında beton ve parke taşı yenileme çalışması başlatıldı. Çalışma çerçevesinde bir çıkmaz sokak, 127. Sokak, 119. Sokak ve 70. Sokakta toplam 600 metre uzunluğunda, 5 bin 500 metrekarelik alan yenilenecek. Kış aylarında yağmur suları nedeniyle sıkıntı yaşanmaması için su tahliye kanalları da yapılacak.

Revize çalışmalarının yürütüldüğü yollar kontrollü olarak trafiğe kapatılırken, çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak, yenilenen yollar mahalle sakinlerinin hizmetine açılacak.