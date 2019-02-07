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Marmaris Belediye Başkan Adayı Yazıcı'nın dikkat çeken seçim otobüsü

AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı’nın seçim otobüsü ilçede ilgi çekiyor.

AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'nın seçim otobüsü ilçede ilgi çekiyor. Dikkat çeken seçim otobüsün üzerinde Yazıcı'nın fotoğrafı ve seçim sloganı bulunuyor.


AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu eski başkanı Serkan Yazıcı'nın mitinglerde kullanacağı seçim otobüsü dikkat çekiyor. Vatandaşlar otobüse ilginç görüntüsünden dolayı "Transformers" yakıştırması yapılıyor. Reklamla giydirilen otobüsün üzerinde Yazıcı'nın fotoğrafı ve “Belediye İşi Gönül İşi” sloganı bulunuyor. Otobüsle ilgili sosyal medyada da birçok yorum yapılıyor.

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