Marmaris Belediye Başkanı, Mehmet Oktay oldu

Marmaris'te seçim sonuçları belli oldu. CHP'li Mehmet Oktay 24 bin 464 oy alarak Marmaris Belediye Başkanı oldu.

Marmaris'te 31 Mart Yerel Seçimlerinin kesin sonucu belli oldu. İlçe Seçim Kurulu'nun açıkladığı sonuca göre Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Mehmet Oktay 24 bin 464 oy alarak Marmaris Belediye Başkanı oldu. Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Serkan Yazıcı 19 bin 44 oy, Demokratik Sol Parti Adayı Ali Acar 10 bin 803 oy, Saadet Partisi Adayı İlhan Özler 192 ve Bağımsız Türkiye Partisi Adayı Burak Karataşoğlu 248 oy aldı. 68 bin 515 seçmenin bulunduğu ilçede, 56 bin 151 kişi oy kullandı. 54 bin 751 oyun geçerli sayıldığı seçimde, bin 400 oy geçersiz sayıldı.