Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Bozburun'da vatandaşlarla bir araya geldi

Bozburun Mahallesi'ni ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, hem denetim yaptı hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

Her fırsatta mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, son olarak Bozburun Mahallesi'ni ziyaret etti. Meclis üyeleri Ummahan Kabaçam, Zülal Akyüz, CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı'nın da katıldığı ziyaretlerde Oktay'a Bozburun Mahalle Muhtarı Duran Güleç de eşlik etti. Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Oktay, vatandaşlara hayırlı ramazanlar dileğinde bulundu.

Sorunları yerinde tespit etmek için ziyaretleri sürdüreceklerini belirten Oktay, “Hem vatandaşlarımızı ziyaret ediyor hem de yapılan çalışmalarla ilgili kontroller gerçekleştiriyoruz. Bir yandan mahalle iftarları, bir yandan ziyaretlerle hep halkımızla yan yanayız. Onların talepleri, istekleri çerçevesinde çalışmalarımızı şekillendiriyoruz” dedi.