Marmaris Belediye Başkanı Oktay: Thomas Cook'un açığını kapattık

İngiliz seyahat firması Thomas Cook'un iflasıyla yaşanan olumsuzluğu yurt dışında yapılan görüşmelerle olumluya çevirdiklerini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Bu görüşmeler neticesinde diyebilirim ki Thomas Cook'un açığını kapattık. 2020'de bu senenin bile üzerine çıkma ihtimalimiz belirdi” dedi.

Marmaris Belediyesi Ekim ayı meclisinin ikinci oturumunda 2020 yılı bütçesi kabul edildi. 135 milyon 100 bin lira olarak belirlenen oturumda gündeme geçilmeden önce yapılan görüşmelerde konu yine turizm oldu. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile birlikte Çin, İngiltere ve Almanya seyahatlerine çıkan meclis üyelerinin ziyaretlerle ilgili görüşlerini anlattığı toplantıda, 2019 sezonunun turizm açısından verimli geçtiği vurgulandı.

İngiltere'de birçok seyahat firması ile görüştüklerini söyleyen Oktay, “TUİ ile görüşmemiz çok olumlu sonuçlandı. Onların bu seneki rakamlarının yerine gelecek sezon için 130 bin kişilik bir artışları olacak. Bu çok önemli bir rakam. Bir miktar daha bunun üzerine çıkabilir miyiz diye görüşmelerimiz devam ediyor. Ardından EasyJet ile görüşmelerimiz oldu, olumlu yönde seyrediyor. Bir de Ryanair ile görüşmek için günübirlik Dublin'e gittik. Ryanair'in İngiltere'den Dalaman'a uçuşu yoktu. Görüşmeler neticesinde İngiltere'nin 6 şehrinden doğrudan uçuş için başvurularını yaptılar. Thomas Cook'un iflasının ardından doğan boşlukta Ryanair'in bu şekilde sahneye çıkması bizim ilerideki olası kayıplarımızı ciddi oranda absorbe edecektir. Bunun yanı sıra Ryanair ile Viyana, Prag, Vilnius ve Paris'ten de doğrudan Dalaman'a uçuş için görüşmeler yaptık” ifadesini kullandı.

"2020 Tahminleri çok iyi"

Bir diğer seyahat firması Jet2Holidays ile Dalaman'da özel bir toplantı yapıldığını söyleyen Oktay, “Bizim hedefimiz her zaman dediğimiz gibi sezonu uzatmak. Ama Thomas Cook'la ilgili olağanüstü bir durum olduğu için elbette bunu da görüştük. Bu görüşmeler neticesinde diyebilirim ki biz Thomas Cook'un açığını kapattık. Jet2Holidays, normal operasyonun üzerine 227 bin daha kapasite ekledi. Easy Jet, Ryanair, On the Beach, TUİ derken herhalde 2020'de bu senenin bile üzerine çıkma ihtimalimiz belirdi. Bu gerçekten hem sektör adına, hem bölgemiz adına pozitif gelişmeler. Katkı sunan hem meclis üyelerimize hem de sektör temsilcilerine bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.